Republicanos atacan el plan de condonación de préstamos estudiantiles

Washington, DC.- El plan de condonación de préstamos estudiantiles liderado por el presidente Biden, sigue vivo luego de que un juez federal desestimó, este jueves, un ataque liderado por los republicanos que se suma a otro rechazo de bloqueo por parte de la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Amy Coney Barrett.

En esta oportunidad, Henry Autrey, juez federal en St. Louis, Missouri, precisó que si bien los seis estados liderados por republicanos planearon «desafíos importantes y significativos al plan de alivio de la deuda», no tenían la capacidad legal necesaria para continuar con el caso.

Por su parte estados como Carolina del Sur, Nebraska, Missouri, Arkansas, Iowa y Kansas alegaron que este plan evadió la autoridad del Congreso. Por tanto se considera como una amenaza para los ingresos fiscales futuros de los estados, el dinero ganado que invierten o administran préstamos.

El juez federal Autrey falló una hora después de que la jueza Barrett negará una solicitud de emergencia para suspender el plan de condonación de préstamos estudiantiles. El mismo sería presentado por la Asociación de Contribuyentes del Condado de Brown, con sede en Wisconsin.

