Promesas condicionadas de Biden sobre el derecho al aborto

Washington, DC.- A solo tres semanas de las elecciones de medio término, el presidente Biden inició con las promesas con condiciones, en esta oportunidad dijo que promoverá un proyecto de ley para defender el aborto a escala federal si los demócratas mantienen la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.

Desde el Teatro Howard de Washington, el presidente Biden proclamó, «¡Si quieren proteger el derecho de una mujer a elegir, entonces tienen que votar! Por eso estas elecciones son tan importantes».

Ver más: “Latino, tu voto cuenta”, una campaña de participación cívica

Este movimiento político de Biden, en parte, está influenciado por la publicación de una encuesta, en The Washington Post y ABC News. Este sondeo revela que el 49% de los votantes estadounidenses se inclinan por un Congreso de mayoría republicana, para controlar a Biden. Por el contrario, un 45% votaría por mantener el poder a los demócratas.

Lo propio hizo la CBS, donde hubo resultados parecidos. En un principio el 46% se inclina por el Partido Republicano, mientras que, un 45% prefiere a los azules del actual presidente Biden.

Republicans in Congress aren't just looking to get rid of the Inflation Reduction Act. They are still determined to repeal the Affordable Care Act.

That means an end to protections for tens of millions of people with pre-existing conditions who rely on the ACA.

— President Biden (@POTUS) October 19, 2022