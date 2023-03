Delitos de odio en Estados Unidos subieron un 11.6%

Washington, DC.- El Federal Bureau of Investigation (FBI) en un informe registró que los delitos motivados por el odio en Estados Unidos crecieron un 11.6% en 2021, en su mayoría por prejuicios contras los afroamericanos, seguidos de delitos por origen étnico, sexualidad y religión.

Del mismo modo, el FBI precisó que los incidentes de delitos de odio que fueron denunciados subieron a 9.065 en 2021. Mientras que para el 2020, era de 8.120.

Simultáneamente, el FBI publicó que el 64.5% de las víctimas de delitos de odio en 2021 fueron víctimas de ataques por raza, etnia o ascendencia. Por su lado, el 15.9% fueron atacadas por la orientación sexual y solo un 14.1% por religión.

Por otra parte, el informe explicó que al menos 2.233 incidentes fueron empujados por prejuicios contra personas de raza afroamericana.

Today, the #FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program released a 2021 hate crime statistics supplement about bias-motivated incidents throughout the nation. Read more at: https://t.co/LoWjquw5aV

— FBI (@FBI) March 13, 2023