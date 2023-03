AMLO asegura que «México es más seguro que Estados Unidos»

Ciudad de México, México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, en respuesta a las críticas de Estados Unidos sobre el historial de seguridad del país, «México es más seguro que Estados Unidos».

La crítica de Estados Unidos se origina tras el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses que fueron raptados al entrar al territorio mexicano en un vehículo con placas de Carolina del Norte.

Ver más: Conozca cuál es la ciudad más violenta del mundo

Este secuestro sucedió en Matamoros y el episodio terminó con la entrega de cinco, supuestos responsables y una carta de disculpas de un cártel de drogas mexicano. Dos de los raptados fueron regresados a su país de origen, pero las otras dos víctimas fueron asesinadas.

AMLO al verse acorralado por los medios y los cuestionamientos de especialistas opinó sin ofrecer mayor argumento, «México es más seguro que Estados Unidos». Rechazando de plano las advertencias de los oficiales de seguridad de EE. UU. Estos describen a gran parte del territorio mexicano como un lugar peligroso para visitar.

En este sentido, AMLO invitó a los turistas estadounidenses y mexicanos que viven en Estados Unidos. Comentó que hay un número mayor de ciudadanos estadounidenses viviendo en México. Además, habló de un crecimiento de turistas a México provenientes del país vecino.

BREAKING – SAD: Mexican President Andrés Manuel López Obrador just announced that two of the four Americans kidnapped in Mexico have been found dead, while the other two have been found alive. pic.twitter.com/py9pqt0Tay

— Simon Ateba (@simonateba) March 7, 2023