Delincuente muerto y un agente herido en tiroteo

Nueva York, NY.- Un civil muerto y un agente herido fue el resultado de un tiroteo que se registró en El Bronx, al norte de Nueva York, este martes por la noche, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Keechant Sewell, comisionado de la Policía en una conferencia de prensa, aseguró que el fallecido, fue identificado como Rameek Smith, «un criminal peligroso que no debería haber estado en las calles de El Bronx ni en ningún otro lugar».

De esta manera, luego del intercambio de disparos, la Policía halló al hombre de 25 años y al lado una pistola de calibre 9 milímetros. El delincuente resultó con un tiro en la cabeza. En el caso, de ser aprehendido iba a ser juzgado por porte ilícito de arma de fuego.

Anteriormente, en 2016 fue condenado por robo y condenado a cinco años bajo libertad condicional, según las autoridades.

Officers gather at Lincoln Hospital to honor the bravery of our Officer who was shot hours ago. We all wish a speedy recovery. pic.twitter.com/4Xx8fZgw8I

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 11, 2022