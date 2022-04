Tiroteo en Washington deja varios heridos

Washington, DC.- Un tiroteo en la capital de Estados Unidos dejó, hasta ahora, tres heridos de bala; dos hombres y una joven, según confirmó la Metropolitan Police Department la balacera se produjo entre los barrios de Van Ness y Cleveland Park.

Esta zona alberga varios colegios y se encuentra la University del District de Columbia. Del mismo modo, las autoridades hicieron un llamado a los vecinos para que buscaran refugio mientras dan con el autor material del tiroteo.

La acción empezó a las 15.40 hora local (19.40 GMT), donde la Policía de Washington divulgó en su cuenta oficial de Twitter que estaban atendiendo la situación.

7:54 pm Update: There are 4 total victims in this shooting incident. 2 adult females, 1 adult male, and a juvenile (12 year-old) female. The additional adult female victim is in her 60’s and suffered a graze wound to the back.

— DC Police Department (@DCPoliceDept) April 22, 2022