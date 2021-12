Miami, FL.- El Centro de Recuperación de Especies Marinas Clearwater Marine Aquarium (CMA), recibió al delfín Apollo, en sustitución de la delfín Winter que falleció el pasado noviembre después de luchar con anomalías gastrointestinales.

Por su parte, el delfín Apollo debe su nombre gracias a que fue rescatado en aguas próximas al Centro Espacial John F. Kennedy en Cabo Cañaveral.

Asimismo, Apollo tiene dos años y vivirá en el mismo sitio donde Winter vivió. Por lo que estará junto a los delfines residentes Hope, PJ, Nicholas y Hemingway, informó el CMA en un comunicado.

Al mismo tiempo, el CMA dijo que, el acuario que está ubicado en la costa oeste de Florida, acoge varios delfines nariz de botella residentes; Hope, Nicholas y el delfín de dientes ásperos Rudolph. Quienes fueron rescatados durante un mes de diciembre.

