Decenas de desaparecidos tras paso de tormenta en Buchanan

Buchanan, VA.- Las autoridades de Estados Unidos siguen en la búsqueda de al menos 44 personas desaparecidos luego del paso de una tormenta que dejó inundaciones en el condado de Buchanan, a unos 640 kilómetros al suroeste de Washington.

De esta manera, tanto la tormenta como los torrentes que inundaron esta zona, derribaron puentes y viviendas. Además, Corinne Geller, portavoz de la Policía Estatal explicó que la caída de líneas telefónicas obstaculiza el contacto con los residentes.

Por su parte, los meteorólogos detallaron que desde la noche de este martes, a la mañana del miércoles las fuertes lluvias alcanzaron los 115 milímetros. Aquí se incluyen más de 25 milímetros en solo 14 minutos en Pilgrims Knob.

En este sentido, las inundaciones más afectadas son: Dismal River, Patterson, Hale Creek, Pilgrims Know, Whitewood y Jewell Valley afectando las carreteras y los bosques, y arrastraron edificios y vehículos.

Asimismo, el gobernador Glenn Youngkin declaró el Estado de Emergencia con el objetivo de acelerar los esfuerzos de socorro en esa región de Virginia que limita con Virginia Occidental y Kentucky.

Per the #Buchanan Co. Sheriff's Office: If you have a loved one who is unaccounted or who may have been affected by the flooding, please call 1-833-748-1424 to add them to the search list. No deaths reported or injuries, at this time. pic.twitter.com/FKU1ogYVtk

— VA State Police (@VSPPIO) July 13, 2022