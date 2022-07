Ola de calor amenaza a Estados Unidos

Washington, DC.- Una gran ola de calor afecta de nuevo a gran parte de Estados Unidos, con temperaturas mayores a los 34 grados Celsius, y de hasta unos 44° en el sur y el centro del país, según el National Weather Service (NWS).

Por el momento, los meteorólogos pronostican temperaturas por encima del 38° en las zonas más planas del centro y sur de Estados Unidos. Donde se incluye el sudoeste y zonas internas de California.

Se estima que aproximadamente 100 millones de personas que habitan estas regiones están expuestas a estas temperaturas. Así pues, el NWS precisó, «mientras que un frente frío que avanza hacia el sur podría traer un alivio relativo en las planicies centrales».

Por ejemplo Oklahoma City, se prevé que las temperaturas llegarán a los 44°. Una marca sin precedentes que agudiza lo que se considera una sequía histórica y un verano en Estados Unidos, con calores muy por encima del promedio.

Dangerous and record-breaking heat is forecast across much of the south-central U.S. today and is expected to linger through much of this week. In total, over 100 million people are currently within heat related warnings and advisories. Be sure to follow proper #heat safety. pic.twitter.com/iihx8GduXX

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) July 19, 2022