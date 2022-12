Decenas de heridos por violenta turbulencia en vuelo nacional

Nueva York, NY.- El vuelo HA35 de Hawaiian Airlines que hacía la ruta Phoenix (PHX) – Honolulu (HNL), a bordo de un Airbus A330-200, tuvo un episodio de violenta turbulencia que dejó al menos 36 personas heridas, de acuerdo con declaraciones de la aerolínea.

En este sentido, Hawaiian Airlines publicó en su Twitter, «HA35 de PHX (Phoenix) a HNL (Honolulu) encontró una turbulencia severa y aterrizó de manera segura en HNL a las 10:50 am (hora local) de hoy». El aeropuerto de aterrizaje fue el Aeropuerto Internacional Daniel K Inouye de Honolulu.

Asimismo añadió la aerolínea, «Se brindó atención médica a varios pasajeros y miembros de la tripulación en el aeropuerto por lesiones menores, mientras que algunos fueron trasladados rápidamente a hospitales locales para recibir atención adicional».

At least 36 people are injured, including 11 seriously after a Hawaiian Airlines flight from Phoenix to Honolulu hits severe turbulence about 30 minutes before landing pic.twitter.com/ena19dE4I4

Según el Honolulu Emergency Services Department (EMS), hay once personas que están heridas de gravedad. Sin embargo, la aerolínea subrayó, «Estamos apoyando a todos los pasajeros y empleados afectados y continuamos monitoreando la situación».

(1/2) UPDATE: We are continuing to support our guests and employees who sustained injuries today after Flight HA35 from PHX to HNL encountered severe turbulence. We are also conducting a thorough inspection of the aircraft before returning it to service.

— Hawaiian Airlines (@HawaiianAir) December 19, 2022