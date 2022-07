Incendio Washburn amenaza las secuoyas de Yosemite

Washington, DC.- El Parque Nacional de Yosemite, en California sufre un gran incendio, llamado Washburn, desde el 7 de julio amenazando a más de 500 icónicas secuoyas gigantes, pese a que está contenido en un 25% por los bomberos.

Según la U.S. National Park Service (NPS), el incendio Washburn viene arrasando con 1.100 hectáreas en la zona sur del parque. Sin embargo, el incendio duplicó su extensión durante el fin de semana.

Por el momento, el incendio Washburn amenaza al bosque Mariposa donde algunos de los árboles tienen casi 80 metros y hasta 2.000 años de antigüedad.

Simultáneamente, al avance del incendio el personal del NPS, recurre a equipos portátiles de riego para intentar proteger los árboles. Aunado a las tareas de los bomberos y voluntarios que quitaron los troncos caídos y vegetación cercana a las secuoyas.

#WashburnFire Daily Update for July 10, 2022. Currently 1,591 acres, 0% contained with 360 firefighters assigned to the fire.@YosemiteNPS pic.twitter.com/31PUAEPzyS

— Yosemite Fire and Aviation Management (@YosemiteFire) July 10, 2022