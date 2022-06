De exinfante de Marina de EE. UU., a narcotraficante

California, CA.- Ángel Domínguez Ramírez Jr., un exinfante de la Marina de EE. UU., narcotraficante fue sentenciado a más de 16 años de cárcel, en una corte federal de California, por liderar una organización dedicada al transporte de toneladas de cocaína desde Latinoamérica a México y luego a los Estados Unidos.

En este sentido, el exinfante de Marina Domínguez Jr., fue sentenciado en un tribunal federal de San Diego, a 195 meses de prisión, según el medio digital Border Report.

Según los documentos judiciales, Ángel Domínguez Ramírez Jr., de 50 años, era el líder de una red delictiva llamada, «El Seguimiento 39». También es conocida como «La Compañía» o «El Seg 39».

Además se precisó que este grupo delictivo usó alianzas para contrabandear mensualmente cerca de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. De esta manera, estas operaciones podrían dejar cerca de $10 millones en ganancias de regreso a México.

