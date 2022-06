Qué dice la carta que dejó el tirador del Hospital de Tulsa

Tulsa, OK.- Wendell Franklin, jefe del Tulsa Police Department detalló que el tirador del Hospital de Tulsa, en Oklahoma responde al nombre de Michael Louis, y el saldo negativo que dejó a su paso fue de cuatro personas fallecidas.

En una rueda de prensa, Wendell Franklin detalló las razones de Michael Louis que lo llevaron a disparar en el Hospital de St. Francis. De hecho, el tirador del Hospital de Tulsa dejó una carta explicativa de lo sucedido.

Ver más: Tiroteo en el Hospital St Francis de Tulsa en Oklahoma

La carta es explícita al precisar que su objetivo era asesinar a uno de los médicos que lo había operado, Preston Phillips. Porque había dejado un fuerte dolor luego de la intervención quirúrgica. Por esta razón asesinó a dos médicos, una recepcionista del Hospital y un paciente.

Adicionalmente, el policía Franklin parafraseó la carta, «donde dejaba claro que había venido con la intención de matar al doctor Phillips y a cualquiera que se cruzara en su camino».

PRESS RELEASE REGARDING ACTIVE SHOOTER SITUATION

Please see the press release below for the most updated information regarding Wednesday's Active Shooter situation at the Natalie Building on the Saint Francis Health System campus. pic.twitter.com/lXeQih5mJV

— Tulsa Police (@TulsaPolice) June 2, 2022