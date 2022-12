Corte de Apelaciones rechaza reactivar plan de deuda estudiantil

Washington, DC.- La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos rechazó la solicitud de la administración Biden de reactivar el plan de alivio de la deuda estudiantil por medio de una anulación de un juez del 10 de noviembre que anuló el programa de condonación de deuda de préstamos estudiantiles por considerarla ilegal

El juez federal Mark Pittman, del tribunal federal con sede en Nueva Orleans fue el protagonista en este rechazo que frena a la U.S. Department of Education en el avance de este plan.

Por su parte, la administración Biden habría extendido una solicitud a la Corte Suprema de EE. UU., de anular, de forma similar, una orden de la Corte de Apelaciones del 8° Circuito de EE. UU., con sede en St. Louis. Sin embargo, a pedido de seis Estados republicanos se prohibió cancelar los préstamos estudiantiles.

Por el momento, La Casa Blanca no ha hecho declaraciones al respecto, sin embargo, ya la administración Biden que si el Quinto Circuito llegaba a detener la orden Pittman, solicitará a la Corte Suprema de EE. UU., que intervenga.

