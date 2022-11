EE. UU., extenderá la pausa de pago de préstamos estudiantiles

Washington, DC.- Los estadounidenses con deudas de préstamos estudiantiles podrán obtener una extensión de pagos hasta agosto de acuerdo con el plan anunciado por el presidente Biden, este martes, que explicó que el Congreso tendría la oportunidad de desafiar a su política.

De modo que la administración Biden pidió a la Corte Suprema que se levante la orden de un tribunal inferior. Este bloquea su plan para cancelar miles de millones de dólares en deuda estudiantil presentado por seis estados liderados por republicanos.

Ver más: Nuevo golpe al plan de alivio de deuda estudiantil de Biden

En este sentido, Biden publicó en Twitter que la pausa de pagos de la deuda estudiantil se extenderá mientras el caso esté en estado pendiente. Por su parte, U.S. Department of Education anunció que los pagos se reactivarán 60 días después, lo que supone a finales de agosto.

Esta política propuesta por la administración tiene proyectado beneficiar a millones de estadounidenses. De esta manera, Estados Unidos perdonaría hasta $10.000 en deuda en préstamos estudiantiles por estudiante, para aquellos que ganan menos de $125.000 al año, o $250.000 para parejas casadas.

I'm confident that our student debt relief plan is legal. But it’s on hold because Republican officials want to block it.

That's why @SecCardona is extending the payment pause to no later than June 30, 2023, giving the Supreme Court time to hear the case in its current term. pic.twitter.com/873CurlHFZ

— President Biden (@POTUS) November 22, 2022