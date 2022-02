Cifras de la jubilación anticipada de maestros en EE. UU.

Charlotte, NC.- Una encuesta de la National Education Association (NEA) determinó que los planes de jubilación anticipada de maestros están amenazadas por el temor de contagio al covid-19, especialmente en comunidades de raza negra (62%) e hispanos (59%).

Por su parte, el California State Teachers’ Retirement System informó sobre el alarmante aumento del 26%, en la cantidad de maestros retirados. Determinando que el segundo semestre de 2020 sufrió ese incremento en comparación con el mismo período del 2019.

Por otro lado, según una encuesta nacional publicada por la NEA, el 1 de febrero, halló que el 55% de los maestros estaban planeando retirarse antes de su fecha de jubilación. Esto, frente al 37% de agosto del 2021. Se especificó que los educadores de raza negra (62%) e hispanos (59%) puntuaron esta intención.

Según un estudio del año 2019 realizado por el Learning Policy Institute, concluyó que la escasez afecta al 80% de los distritos escolares de California. Particularmente, a aquellos con familias económicamente menos favorecidas y estudiantes de color.

