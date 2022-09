Cifras de habilidades en matemáticas y lectura en niños tras la pandemia

Washington, DC.- Un estudio reveló que las habilidades en matemáticas y lectura en los niños estadounidenses decayeron notablemente, debido tras la pandemia por el covid-19, de acuerdo con el National Center for Education Statistics (NCES).

Por su parte, la National Assessment in Educational Progress (NAEP), se realizó a inicios del 2022, donde se demostró una bajada de cinco puntos en lectura y siete puntos en matemáticas.

Es decir, la lectura pasó de una puntuación de 220 en 2020 a 215 puntos en 2022; mientras que en matemáticas, se pasó de 241 a 234 puntos.

Estas cifras se consideran la mayor disminución de la puntuación de lectura desde 1990. Además, es la primera gran disminución en matemáticas desde 1973, coincidiendo con el año en que se inició este test.

