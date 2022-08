El grave desafio para el inicio del curso escolar 2022 en Estados Unidos

Washington, DC.- El inicio del curso escolar 2022 en Estados Unidos plantea unos retos sin precedentes que representan una problemática creciente y agudizada por la pandemia, que se centra en la falta de profesores.

De acuerdo con la National Education Association (NEA), el 90% de los profesores están desanimados y un 55% planea retirarse antes de la edad de jubilación. Además, existe una media de tres vacantes en colegios públicos.

Sonya Battle, fundadora de la asociación The Teacher’s Resource precisó, «Los profesores están experimentando un nivel de desgaste que no habían registrado antes y no solo se debe a la covid, que solo lo ha subrayado. Ya estaban en un punto de agotamiento que ahora está afectando a su salud y a su familia. No reciben el respeto que merecen y se están yendo».

La falta de profesores: el gran desafio para el inicio del curso escolar 2022 en Estados Unidos

Por otra parte, según cifras de junio de la U.S. Department of Education, seis de diez escuelas mostraron su preocupación por la incapacidad para cubrir las vacantes con personal cualificado; además, nueve de cada diez por desgaste profesional de su nómina; finalmente, ocho de cada diez por salud mental.

En este sentido, Battle lamentó, «¿Por qué es tan complicado cuidar a la misma gente necesaria para que el mundo siga funcionando? Todo lo que somos empieza con un profesor. Tiene todo el sentido que tengan el salario y el respeto que se merecen. Están cansados de sentirse invisibles. Tenemos una epidemia dentro de una pandemia. Estamos en crisis».

Según la NEA, el salario promedio anual de un profesor durante el curso 2020.2021 fue de $41.770. Lo que sugiere un incremento del 1.4% con respecto al tramo anterior. Sin embargo, es claramente una caída del 4% con respecto a la inflación. Esto hace que los salarios de los profesores estén en su nivel más bajo en más de una década.

Tonya Tolson, subdirectora en un instituto de Carolina del Norte confesó, «Yo personalmente no he perdido la fe en la profesión porque me gusta lo que hago, pero otros nuevos y aquellos que llevan más que yo que han visto lo respetados que solíamos estar y cómo ahora somos una de las profesiones menos respetadas».

Por otro lado, el secretario de Educación, Miguel Cardona, advierte sobre bajar los estándares de calidad por no pagar lo justo a esta vital profesión, no es un hobby, es una profesión, y si tu primera estrategia es rebajar los estándares de una profesión a la que ya se le falta el respeto eres parte del problema».

