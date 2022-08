Charlotte, NC.- Los estudiantes están de vuelta a clases en Charlotte en un año escolar que presenta enormes desafíos como la recuperación del déficit de aprendizaje y la seguridad tanto sanitaria como contra la violencia.

Desde esta mañana se pueden ver a los autobuses escolares recogiendo a los niños en las paradas para llevarlos su primer día de clases 2022-2023.

En total más de 140.000 estudiantes vuelven a sus escuelas en el condado Mecklenburg. De esa cantidad aproximadamente 40.000 son de origen latino.

Desde el año pasado, las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés) han estado instalando sistemas de detección de armas de fuego.

Un portavoz de CMS dijo a WCNC que durante las vacaciones de verano 21 escuelas secundarias integrales recibieron escáneres corporales. También se están agregando más en escuelas intermedias y campus de K8.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) adelantó que no tolerará bromas en redes sociales sobre tiroteos en escuelas.

