¡Prevenidos! Cierre de la Interestatal 10, o «la 10» por voraz incendio

Los Ángeles, CA.- Un incendio de fin de semana provocó el cierre indefinido del tramo de la concurrida Interestatal 10 este-oeste de Santa Mónica, mejor conocida como «la 10», lo que ha generado un comedero de cabeza para los viajeros de Los Ángeles, por el cambio de ruta.

Esta autopista llamada Interestatal 10 este-oeste o «la 10», transporta a unos 300.000 vehículos a diario, según explicó el gobernador de California, Gavi Newsom.

Técnicamente las columnas que sostienen el elevado en cuestión, fueron carbonizadas por el fuego del incendio. Como consecuencia, se cerró este tramo en ambos sentidos entre las Interestatales 5 y 110.

De acuerdo a la alcaldesa de Los Ángeles, karen Bass, es muy probable que este cierre dure varios días.

I’m in contact with Mayor Bass, Gov. Newsom, and CA federal elected officials about the closures on I-10 in Los Angeles caused by fire damage and the impact it is having on traffic. Our Federal Highways administrator will be in LA tomorrow, and USDOT will help any way we can.

— Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) November 13, 2023