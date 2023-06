Colapsa tramo de puente de la autopista I-95

Philadelphia, PA.- El colapso de una parte de un puente de la autopista Interestatal 95, mejor conocida como I-95, que une el norte con el sur de Estados Unidos, en la costa este, se originó tras el incendio de un camión cisterna que transportaba gasolina, de acuerdo a las confirmaciones de las autoridades.

Por el momento no se reportan ni muertos ni heridos. No obstante, las autoridades estatales confirmaron que las investigaciones del incendio del camión cisterna, debajo de este tramo de la autopista de Estados Unidos, continuarán para determinar los hechos.

Ver más: Múltiple choque de trenes dejó 261 muertos y cientos de heridos

El derrumbe de este tramo de la autopista I-95, podría traer grandes retrasos para los conductores. Tomando en cuenta que al menos 160.000 vehículos la transitan diariamente, ya que la I-95 permite conectar desde Miami, hasta la frontera de Canadá, en Maine, pasando por Washington y Nueva York.

Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, en una conferencia de prensa adelantó que la reconstrucción de este tramo de la autopista I-95 podría tardar «algunos meses». Del mismo modo, Saphiro añadió que firmará una declaración de desastre para liberar fondos federales.

Early this AM a vehicle fire under I-95 in Philly caused part of the highway to collapse.

While this is still an active scene, I completed an aerial view of the site and was briefed by first responders, law enforcement and transportation experts on the ground with @PhillyMayor. pic.twitter.com/g4rHy5NTMM

— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) June 11, 2023