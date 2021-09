MTA limita transporte por fuertes inundaciones en Nueva York

Nueva York, NY.- La Metropolitan Transit Authority (MTA) se detuvo en seco durante la noche cuando las aguas de la inundación entraron.

Inmediatamente, los socorristas tuvieron que rescatar a los pasajeros en autobuses y trenes.

En Staten Island, un autobús de la MTA tuvo que detenerse después de estar sumergido en agua hasta la cintura. Los bomberos llevaron a los pasajeros y al conductor a un terreno más alto en un edificio cercano.

Otro conductor de autobús logró navegar por las carreteras inundadas y ponerse a salvo. Los pasajeros se pararon encima de sus asientos mientras el agua cubría el piso.

Train service is extremely limited, if not even suspended, because of heavy rainfall and flooding across the region. We strongly recommend you avoid traveling at this time, if you can. Check https://t.co/vhZQ2kZ2vb before you travel.

— NYCT Subway. Wear a Mask. (@NYCTSubway) September 2, 2021