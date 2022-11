Caso de «publicidad falsa» en productos cárnicos de Hormel Foods

Austin, MN.- El caso de etiquetado de «publicidad falsa» en productos cárnicos de Hormel Foods Corp (HRL.N) como «natural» cuando el producto utilizó los mismos cerdos y métodos de producción que sus otras marcas, demuestra que el sistema de etiquetado de las empresas de carne de Estados Unidos es un tema muy delicado que tiene que resolverse.

Asimismo la demanda de este caso de publicidad falsa contra Hormel Foods fue presentada en 2016 por el grupo de derechos de los animales Animal Legal Defense Fund (ALDF). La misma alega que la compañía con sede en Austin, Minnesota engañó a sus consumidores.

El engaño, según la demanda, radica en que Hormel Foods comercializó sus productos como Natural Choice, es decir, «Todo Natural», con el cumplimiento de los «mejores estándares» de calidad.

Por el contrario, los cerdos publicitados como productos de carne de cerdo Natural Choice fueron criados bajo las mismas condiciones que el resto. De hecho, utilizaron los mismos métodos de sacrificio que los animales destinados a otros productos de Hormel. Así lo declaró en 2018 un ejecutivo de empresa publicado por ALDF y Public Justice.

🐷 VICTORY! The Animal Legal Defense Fund has resolved its claims against Hormel Foods regarding its advertisements for Natural Choice products. pic.twitter.com/akU6QrttBJ

— ALDF (@ALDF) November 15, 2022