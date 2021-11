Biden perdona a dos pavos antes de thanksgiving fiel a la tradición

Washington, DC.- Fiel a la tradición, el presidente Biden, perdonó este viernes a dos enormes pavos que ya no se convertirán en el plato principal durante thanksgiving, y aprovechó también para aludir a su plan de infraestructuras y a la pandemia.

Biden encabezó la amena y distendida ceremonia de presentación nacional del thanksgiving, en la que se acostumbra a perdonar la vida de un ave seleccionada previamente.

Ver más: Biden transfirió la presidencia a Kamala Harris

Por una parte, “Mantequilla de maní”, un pavo blanco de unas 40 libras (unos 18.1 kilos), fue el escogido para el perdón y aguardó, sin inmutarse por la presencia de las cámaras y de los asistentes, por las palabras del gobernante, a las que respondió con ruidoso glugluteo, celebrado con risas y aplausos.

Meet Peanut Butter and Jelly, the turkeys who will be pardoned by @POTUS tomorrow. pic.twitter.com/36XjavdIlm

— The White House (@WhiteHouse) November 18, 2021