Biden transfirió la presidencia a Kamala Harris

Washington, DC.- Kamala Harris se convirtió en la primera mujer en ser presidenta de Estados Unidos durante un periodo de tiempo, y asumió la responsabilidad después de que el presidente Biden le traspasara el poder temporalmente.

El presidente Biden se sometió a una colonoscopia “de rutina”, y durante el tiempo que estuvo bajo anestesia, 85 minutos, Kamala Harris fue la presidenta de Estados Unidos.

Ver más:«Bisonte de QAnon», condenado a 41 meses de cárcel por el asalto al Capitolio

Biden está por cumplir 79 años de edad, convirtiéndose en el primer mandatario de más edad en la historia de Estados Unidos. Mientras se especula que podría renunciar a buscar un nuevo mandato en 2024, Kamala Harris escala cada vez más y por lo pronto ya fue presidenta por unos momentos.

Se trataba de una colonoscopia rutinaria, según informó la Casa Blanca, a la que se sometió Biden, que este sábado cumple 79 años, en el hospital militar Walter Reed.

We’re one step closer. The U.S. House of Representatives passed our Build Back Better Act. This bill will lower costs for working families, invest in the care economy and help us combat climate change. Now, it heads to the Senate.

— Vice President Kamala Harris (@VP) November 19, 2021