Biden llama a la tranquilidad del sistema bancario de EE. UU.

Toronto, Canadá.- El presidente Biden emitió un mensaje con el fin de dar tranquilidad al sistema bancario, pese a que llevará tiempo estabilizar lo que muchos etiquetan como una «crisis bancaria», asegurando que no ve una «explosión» en el horizonte.

Biden en una rueda de prensa desde Ottawa junto a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá afirmó, «Creo que va a tomar un poco de tiempo para que las cosas se calmen, pero no veo nada en el horizonte que esté a punto de explotar».

Del mismo modo, Biden también aseguró entender la existencia de «cierto malestar» pero argumentó que su Gobierno hizo «un buen trabajo». Refiriéndose a la respuesta para que los ahorristas estadounidenses pudieran tener acceso a sus ahorros y los bancos suficiente liquidez.

Este mensaje esperanzador de Biden se lanza en medio de los intentos del Gobierno de Estados Unidos por calmar los mercados. Garantizando que las autoridades tomarán las medidas necesarias para blindar los ahorros ante la crisis bancaria de las últimas semanas.

