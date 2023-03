CEO de Citigroup hizo revelaciones sobre la «crisis bancaria»

Nueva York, NY.- Jane Fraser, CEO y directora general de Citigroup Inc (CN) declaró que su confianza en los bancos de Estados Unidos, luego de las quiebras de bancos y la crisis bancaria, inquietan a los inversores generando turbulencia en los mercados financieros del mundo.

Fraser en una intervención al Economic Club of Washington D.C., el miércoles 22 de marzo, aseguró que los bancos grandes y regionales están bien capitalizados, al tiempo que añadió, «El sistema bancario es bastante sólido».

En este sentido, Jane Fraser agregó, «Esta no es una crisis crediticia. Esta es una situación en la que son unos pocos bancos los que tienen algunos problemas, y es mejor asegurarse de cortar eso de raíz».

Citigroup es el cuarto prestamista más grande de Estados Unidos, fue uno de los 11 principales bancos que lanzaron una salvavidas a First Republic la semana pasada. Este salvavidas se lanzó para ayudar a ganar tiempo en la reestructuración.

Today, we entered into an agreement with a subsidiary of New York Community Bancorp, Inc., to purchase and assume deposits and assets out of Signature Bridge Bank. Read more ➡️ https://t.co/bSshY93lBh. pic.twitter.com/b9RBvYtGF7

— FDIC (@FDICgov) March 19, 2023