FDIC reinvirtió $40 mil millones al Tesoro provenientes del SVB

Washington, DC.- La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) reinvirtió a la Cuenta General del U.S. Department of the Treasury, $40 mil millones usando el monto luego de que el regulador absorbiera el control del quebrado Silicon Valley Bank (SVB).

Un día antes de que se revelara la restauración de fondos en el último Daily Treasury Statement, el Tesoro adelantó que el retiro de los $40 mil millones no debería afectar las estimaciones con lo relacionado al techo de la deuda.

Ver más: Acusaciones de la senadora Elizabeth Warren por la crisis bancaria

Luego de este retiro de $40 mil millones cuando se cerró el SVB y quedara bajo la administración de la FDIC, tanto el Tesoro como la misma FDIC y la Reserva Federal (Fed), anunciaron ciertas garantías para depósitos asegurados y no asegurados. Esto tiene la finalidad de dar confianza sobre el sistema bancario de Estados Unidos.

Como era de esperarse, las mismas protecciones que recibió el SVB lo recibirá el Signature Bank de Nueva York (SBNY) que anunció su quiebra el domingo 12 de marzo. Del mismo modo, la Fed abrió una instalación para permitir a los bancos el acceso a fondos de emergencia.

In recent days, the FDIC has established two bridge banks. All the contracts of the failed banks have been transferred to the bridge and remain in force. All parties are expected to meet their contractual obligations.

Read more➡️https://t.co/GrOSHvFFRq

— FDIC (@FDICgov) March 14, 2023