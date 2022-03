Biden designó el 31 de marzo como el Día de César Chávez

Washington, DC.- El presidente Biden, designó este 31 de marzo como el Día de César Chávez en el territorio nacional, además instó a los estadounidenses a que tengan esta fecha como referencia para enaltecer el legado del líder de los trabajadores campesinos.

En este sentido, Joe Biden precisó en la proclama presentada, este miércoles, “Hoy celebramos la vida y el legado de César Chávez, paladín de la justicia social y defensor de las personas trabajadoras que construyen y sustentan nuestra nación”.

Además, en el discurso que honró a César Chávez, Biden resaltó, “por hacer de nuestro país más libre, más justo y más igualitario” y reafirmar la creencia de que “los que aman a su país pueden cambiarlo”.

La decisión de establecer esta fecha, 31 de marzo, como Día de César Chávez, fue precisamente porque es la fecha del nacimiento de Chávez. Sin embargo, esta fecha ya fue designada por el expresidente Barack Obama, para el año 2014.

De esta manera, César Chávez fue un activista de los derechos de los trabajadores y de los derechos civiles. Asimismo, Chávez fue líder de las marchas más grandes de trabajadores agrícolas en Estados Unidos.

Today we celebrate the life and legacy of César Estrada Chávez, a champion for social justice and advocate for farm workers and working people who build and sustain our nation. https://t.co/fd3TXkvyLo

— President Biden (@POTUS) March 31, 2022