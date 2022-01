Población de manatíes en Florida corre peligro

Miami, FL.- Un informe preliminar de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), publicó que más de 1.100 manatíes murieron en Florida, solo en 2021, lo que representa una cifra récord y enciende las alarmas.

Asimismo estas cifras de 2021 claramente duplicaron los trágicos números de 2020, sobre una especie que fue declarada, en 1975, uno de los símbolos oficiales de Florida.

De esta manera, la FWC puntualizó que las 1.101 muertes contabilizadas en 2021 superan las 637 de 2020. Al mismo tiempo supera por lejos, las 607 de 2019, las 824 de 2018, las 538 de 2017 y las 520 de 2016.

Want to support #manatees during the unusual mortality event? Here is an article on 5 ways you can help: https://t.co/zROipshI6x

— MyFWC (@MyFWC) January 10, 2022