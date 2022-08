Biden anuncia la próxima Cumbre «United We Stand»

Washington, DC.- La Casa Blanca anunció, este viernes, una cumbre «United We Stand» que se celebrará en septiembre en medio de una escalada de división política en Estados Unidos, con el propósito de «contrarrestar los efectos corrosivos de la violencia alimentada por el odio».

Karine Jean-Pierre, portavoz de La Casa Blanca, en un comunicado anunció la cumbre «United We Stand», en español, «Unidos estamos de pie». La misma iniciará el 15 de septiembre con el presidente Biden como anfitrión.

Asimismo, el objetivo principal de la cumbre «United We Stand» es «abordar el odio y la división» que vive Estados Unidos. El contexto en que llega esta iniciativa es luego de que el Federal Bureau of Investigation (FBI) allanó la residencia en Florida, Mar-a-Lago, del expresidente Donald Trump.

El allanamiento a la residencia de Trump estuvo orientado a la búsqueda de documentos clasificados sobre armamento nuclear, que supuestamente, el exmandatario habría sacado de La Casa Blanca. Inmediatamente una ola de críticas y amenazas contra el FBI llamaron la atención de la administración Biden.

