Director del FBI expresa preocupación luego de allanamiento a Mar-a-Lago

Washington, DC.- Christopher Wray, director del Federal Bureau of Investigation (FBI) expresó su preocupación ante las amenazas que reciben los agentes del orden público, luego del allanamiento que se hizo al Mar-a-Lago, residencia del expresidente Donald Trump.

Desde una rueda de prensa desde Omaha, en Nebraska, el director del FBI, Wray confesó que le preocupan las amenazas a los agentes. Además dijo que la violencia contra las fuerzas del orden público, «no es la respuesta, al margen de con quién estés enojado».

Pese a esta declaración Wray no ofreció ningún detalle o explicación sobre el allanamiento a la residencia de Florida del expresidente Trump. En este sentido alegó que la política del FBI es no declarar sobre los casos en desarrollo.

En este sentido, desde que el expresidente Trump denunció el allanamiento de su residencia en Florida, Mar-a-Lago, por parte del FBI, el cuerpo de orden público ha recibido amenazas principalmente en los foros de Internet frecuentados por simpatizantes del expresidente.

