Presidente Biden firma su robusta Ley Estrella

Washington, DC.- El presidente Biden firmó la Ley para la Reducción de la Inflación, considerada su Ley Estrella, que además vendrá acompañada de una gira por todo el país donde se busca detallar las bondades de la ley, que tiene como objetivo principal reducir la inflación.

En este sentido, Biden etiquetó a su Ley Estrella como, «una de las más importantes de la historia» de Estados Unidos. Así pues, Biden también aplana el terreno para reforzar su imagen de cara a las elecciones legislativas en noviembre.

Desde La Casa Blanca, en el acto de la firma Biden precisó, «Los demócratas votaron a favor de reducir el déficit para combatir la inflación haciendo que los ricos y las grandes corporaciones paguen una parte más justa, mientras que todos los republicanos se opusieron a exigir que las grandes corporaciones paguen un impuesto mínimo del 15 %».

Biden firma la Ley Estrella con un robusto plan energético a mediano y largo plazo

Posteriormente, para el 6 de septiembre se organizará un acto para celebrar la promulgación del paquete fiscal, sanitario y ambiental. Este, fue aprobado el viernes pasado por el Congreso, y ya cuenta con numerosas inversiones a largo plazo.

De este modo, Biden agregó a su discurso, «No se trata solo del hoy, se trata del mañana. Se trata de brindar progreso y prosperidad a las familias, de mostrar a los estadounidenses que la democracia todavía funciona en Estados Unidos, a pesar de todo lo que se habla de su desaparición».

En líneas generales, la Ley Estrella contempla más de $400.000 millones en inversiones nuevas. En su mayoría están enfocadas en impulsar a la industria de la energía verde en Estados Unidos. Con el objetivo de reducir considerablemente, las emisiones de gases contaminantes.

En este sentido, la construcción de una economía de energía limpia está planteada para el 2030, y para esto se incluyen 950 millones de paneles solares, 120.000 aerogeneradores y 2.300 plantas de baterías. Con este cambio, se prevé un cambio en la economía doméstica de al menos $500 por año en costos de energía.

Por ejemplo, Biden anunció que habrá cerca de $14.000 en reembolsos directos por consumidor, solo por cambiar el sistema de calefacción o electrodomésticos por otros más eficientes energéticamente. Por otro lado, la Ley Estrella también ofrecerá créditos fiscales para instalaciones en los hogares de energía solar y fomentar el uso de autos eléctricos.

