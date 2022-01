Aviso de tormenta invernal para este fin de semana

Washington, DC.- El National Weather Service (NWS) emitió avisos de tormenta invernal, a partir de este viernes, en zonas con más de 35 millones de habitantes, donde se incluyen las ciudades de Philadelphia, Nueva York y Botón.

De esta manera, todo el noreste de Estados Unidos advertida por las fuertes nevadas, el frío ártico y los vientos helados que predominarán este próximo fin de semana. Donde los meteorólogos dicen que se podrían alcanzar los 4°C, en el sur de Florida.

En este sentido, el sitio Weather Underground, pronóstica que la ciudad de Miami podría registrar hasta 4 grados Celsius, poco antes del amanecer del domingo. Esto, tras dos jornadas con registros de temperaturas inferiores a los 8°.

Al mismo tiempo, meteorólogos confirman que la tormenta podrá traer consecuencia de invierno profundo, en un amplio sector del país, que se formará este viernes en el Océano Atlántico, justo frente a las costas de Georgia.

