Tormenta invernal seguirá moviéndose hacia el noreste de EE. UU.

Miami, FL- Todo el sureste de los Estados Unidos, estuvieron bajo alerta este domingo, por una fuerte tormenta invernal, que dejó sin electricidad a cerca de 240.000 usuarios, al mismo tiempo, obligando a cancelar miles de vuelos.

Por su parte, el National Weather Service (NWS) ya habría pronosticado las fuertes nevadas, principalmente en los estados de Georgia, las Carolinas, Tennessee y Virginia. Básicamente, el frente frío se desplazará a lo largo del día hacia el noreste y la parte baja de los Grandes Lagos, hasta llegar a Canadá el martes.

Para iniciar, los principales afectados fueron Georgia y Carolina del Norte, donde se cancelaron más de 500 mil vuelos en el aeropuerto internacional de Charlotte, según la web especializada FlightAware.

El portal especializado globalizó más de 2.600 vuelos cancelados, y centenares fueron retrasados en todo el país. Por ejemplo, muchos tenían sus salidas del aeropuerto internacional de Atlanta, Hartsfield-Jackson, que para este domingo canceló el 27% de sus operaciones.

Snowfall reports received as of 5 pm Sunday. Highest snowfall totals by state so far: NC – Boone 12" SC – Travelers Rest 9.5" MS – Walnut 9" VA – Willis 6.8" TN – Brentwood 6.8" WV – Renick 6" GA – Clarksville 5.6" AL – Gurley 4" KY – Barton 3" MD – Frostburg 2" pic.twitter.com/ll3SKh07Ci

Del mismo modo, el NWS ya había advertido sobre la fuerte tormenta invernal y las posibles consecuencias que esta ocasionaría a largo de los Apalaches y las heladas en las Carolinas. De esta forma, tanto las entradas como las salidas internacionales y nacionales estarían comprometidas.

Here's a great animation of the latest forecast track for the upcoming winter storm. Visit https://t.co/cpCagSF9AF for the latest forecast for your specific location. #nywx #njwx #pawx #dewx #vawx #mdwx #dcwx #wvwx https://t.co/3OnZD1N9C3

