Alerta: Carreteras resbaladizas y heladas en Charlotte

Charlotte, NC.- La tormenta invernal ha dejado carreteras resbaladizas y heladas en Charlotte y otras zonas de Carolina del Norte. Estas condiciones han provocado múltiples eventos de tráfico, según las autoridades.

El Departamento de Transporte recomendó evitar las carreteras y el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg pidió a la población limitar los viajes terrestres para mantener las vías despejadas para los vehículos de emergencia.

La policía registró al menos 133 eventos de tráfico el viernes por la noche en Mecklenburg, reseñó WBTV.

Desde diferentes puntos de la ciudad algunas personas han enviado fotos de las condiciones de las carreteras a la cuenta de Facebook de Progreso Hispano News.

En las imágenes se puede apreciar el resbaladizo hielo negro sobre las carreteras, así como algunos incidentes que involucran un vehículo que salió de la calzada y un camión volcado en Hwy NC 321 cerca de la salida 11.

Una usuaria, identificada como Belinda Martínez, se quejó en un comentario por lo que considera falta de limpieza de las calles durante el clima invernal. “Por eso es que aquí (Carolina del Norte) pasan muchos accidentes”.

El Departamento de Transporte recomienda no utilizar los automóviles a menos que sea absolutamente necesario. Sin embargo, los que tengan que hacerlo deben tener cuidado al conducir.

Si debe salir a las carreteras resbaladizas y heladas en Charlotte, debe conducir con suavidad, sin acelerar, frenar o girar bruscamente. Además, debe mantener una distancia segura entre usted y otros vehículos.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg pide a los conductores reducir la velocidad y hacerse a un lado de la carretera si ve vehículos de emergencia.

#WinterStormJasper We ask that everyone limit travels to essential trips to keep roads clear for service crews and first responders. Remember if you see first responders slow down and move over. Remember, 911 is for emergencies only.#CLT #CharlotteNC #Charlotte #charlottesgotalot pic.twitter.com/vgtjzSBqr6

— CMPD News (@CMPD) January 22, 2022