Apuñaló a dos empleados del MoMA y escapó

Nueva York, NY.- El sábado por la tarde un hombre apuñaló a dos empleados en el interior del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), cuando saltó al mostrador, con cuchillo en mano, de la recepción para atacarlos por negarle la entrada por reserva de derecho de admisión.

La Policía de Nueva York, precisó que los dos empleados fueron apuñalados en varias oportunidades. Además, confirmó que las víctimas están en condición estable en el Hospital Bellevue.

Ver más: Cambian el nombre de la calle frente a la embajada de Rusia en Washington

Asimismo, los testigos que presenciaron el acto de violencia expresaron que los asistentes al museo huyeron por las salidas en medio de la tragedia. Posteriormente, con la presencia de la Policía fueron evacuados del museo.

The Museum and its Stores will be closed to the public tomorrow, Sunday, March 13. For assistance in refunding or rescheduling tickets, please contact us at information@moma.org.

— MoMA The Museum of Modern Art (@MuseumModernArt) March 13, 2022