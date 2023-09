Alerta roja por erupción del volcán Kilauea de Hawái

Washington, DC.- El volcán Kilauea de la Isla Grande de Hawái entró en erupción el domingo por la tarde, con flujos confinados al fondo del cráter circundante, de acuerdo con el U.S Geological Survey (USGS).

Las imágenes muestran fisuras en la base del cráter del volcán que están generando flujos de lava en la superficie del fondo del cráter del volcán Kilauea.

Ver más: Presidente Biden y primera dama irán a Lahaina, Hawái

Por su parte, la Hawaii Emergency Management Agency (EMA) desde su cuenta oficial X (Twitter), que la erupción, «no representa una amenaza de lava para las comunidades». Pese a que las partículas y gases volcánicos pueden crear problemas respiratorios a las personas más vulnerables.

Esta erupción fue precedida por un período de fuerte sismicidad y «rápido levantamiento» de la cumbre, según la agencia. En este sentido, la USGS elevó la alerta al código de color de la aviación del Kilauea de naranja a rojo.

Este código rojo evalúa la erupción y su alerta volcánica de vigilancia a advertencia. El Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo. Está ubicado en un área cerrada del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

At about 3:15 p.m. Sunday, Sept. 10, @USGSVolcanoes reported Kilauea is erupting in the summit caldera, within the Halema'uma'u crater and dropped block to the east. Alert level is WARNING and the aviation level is RED. No threat to the public from lava. https://t.co/WwxY9Ml6au

— Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) September 11, 2023