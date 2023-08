Presidente Biden y primera dama irán a Lahaina, Hawái

Lahaina, Hawái.- Tras la devastación de los mortales incendios forestales que prácticamente acabaron con la ciudad turística de Lahaina, Maui la semana pasada, el presidente Biden y la primera dama, Jill Biden decidieron viajar a Hawái de acuerdo con un anuncio de The White House.

Las cifras oficiales actualizadas del lunes 16 de agosto registraron 106 fallecimientos y más de 13 kilómetros cuadrados (5 millas cuadradas) carbonizadas. A esto se añade la destrucción de 2.200 edificios con daños que tocan los $5.500 millones.

El objetivo de Biden con esta visita es la de reunirse con los sobrevivientes, socorristas y funcionarios locales, estatales y federales. Esto con el fin de definir una ruta que permita la recuperación de la ciudad turística de Estados Unidos.

Por ahora los residentes afectados por los incendios forestales están cansados de permanecer en lugares temporales y dependiendo de los suministros de socorro.

. @POTUS and @FLOTUS will travel to Maui on Monday, August 21 to meet with first responders, survivors, as well as federal, state, and local officials, in the wake of deadly wildfires on the island. pic.twitter.com/rc9n0XhdWO

Del mismo modo, a muchos de los afectados se les negó inspeccionar sus hogares por razones de seguridad, al tiempo que esperan noticias sobre sus seres queridos desaparecidos.

Jill and I will travel to Maui on Monday, August 21 to meet with first responders, survivors, and federal, state, and local officials.

I remain committed to delivering everything the people of Hawai’i need as they recover from this disaster.

— President Biden (@POTUS) August 16, 2023