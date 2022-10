Chicago, CA.- Distintas aerolíneas estadounidenses abren más vuelos a Europa, donde resaltan aerolíneas como Delta Air Lines <DAL.N> y United Airlines <UAL.O>, con el propósito de satisfacer la demanda de los consumidores estadounidenses por hacer viajes transatlánticos.

De acuerdo con funcionarios de la industria, los consumidores estadounidenses están elevando su demanda de vuelos a Europa por varias razones. En principio, el dólar estadounidense tiene más fuerza.

Por otro lado, los arreglos laborales más flexibles permiten trabajar a los estadounidenses desde cualquier lugar. Situación que permite extender la temporada de viajes hasta el otoño.

Ed Bastian, presidente de Delta declaró al respecto, «Para los estadounidenses que van a Europa, es una ganga con las divisas». Además agregó, «Europa es probablemente nuestra región más fuerte, incluso más fuerte que nuestra demanda interna».

Los viajes transatlánticos son considerados el mercado de viajes más lucrativo del mundo. Por ejemplo, en 2019 (antes de la pandemia del covid-19), este rubro representó entre el 11% y el 17% de los ingresos por pasajeros de las tres aerolíneas estadounidenses más grandes: United, Delta y American Airlines (AAL.O).

