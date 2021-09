A 20 años del 11-S, EE. UU. retoma el proceso judicial

Washington, DC.- En el marco de los 20 años del 11-S, considerado el ataque terrorista más horrible en la historia de EE. UU., se retoman las audiencias previas al juicio, del autor intelectual Khalid Shaikh Mohammed, y otros cuatro acusados.

El Department of Defense de EE. UU., este martes, confirmó esta información, tras más de un año de suspenso por la pandemia de covid-19.

Estas audiencias, a las que se prevé que asistan familiares de las víctimas, se prolongarán hasta el próximo 17 de septiembre.

Al mismo tiempo, de Khalid Sheik Mohammed, el autoproclamado “cerebro” de los ataques, también son juzgados sus cómplices Walid bin Atash, Ramzi Bin AlShibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafá Al Hawsawi.

