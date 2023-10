51 años de la Ley de Agua Limpia: Una llamada urgente a su defensa

Washington, DC.- En el marco del 51 aniversario de la Ley de Agua Limpia, la legislación está más vulnerable que nunca, debido al fallo de la Corte Suprema en el caso Sackett v. EPA, cuando en el mes de mayo, eliminó las protecciones federales para la mayoría de humedales de Estados Unidos.

Como premisa hay que considerar que los humedales son vitales para controlar la calidad del agua que bebemos, nos protegen contra las inundaciones y son esenciales para la vida silvestre y sus hábitats.

Ver más: NYC acogió a miles de manifestantes climáticos por la «Semana del Clima»

Frente a esta situación, Jim Murphy, director de defensa legal de National Wildlife Federation (NWF), explicó, «Durante cinco décadas, la Ley de Agua Limpia, ha protegido nuestra agua potable, la vida silvestre y a nuestras comunidades».

Asimismo Murphy completó su argumento, «Pero este año, a instancias de las industrias contaminantes, la Corte Suprema, eliminó las protecciones federales para casi dos tercios de nuestros humedales y puso en riesgo millones de millas de arroyos.

It's the 51st anniversary of the #CleanWaterAct 💦

Did you know that wetlands are among the most productive ecosystems in the world? Over one-third of the U.S. threatened and endangered species live in wetlands, & nearly half use wetlands at some point. https://t.co/ncYaIrITBh

— National Wildlife Federation (@NWF) October 18, 2023