Florida demanda a The White House por retener $800 millones

Miami, FL.- El estado de Florida formalizó una demanda en contra de The White House el miércoles 4 de octubre por supuestamente amenazar con retener más de $800 millones en fondos para infraestructura de transporte por una nueva ley estatal que algunos sindicatos públicos consideran como antilaboral.

El proyecto de ley 256 del Senado, aprobado y firmado por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, el pasado 9 de mayo, impide que a los sindicatos se les deduzcan cuotas de los cheques de pago, por el contrario, haría que los empleados pagaran cuotas a sus sindicatos.

Por otros flancos se exige que los empleados que quieran ser representados sindicalmente firmen formularios de autorización. Además, exigen que los sindicatos que quieran certificaciones como agentes negociadores demuestren que por lo menos el 60% de los empleados elegibles están pagando sus cuotas.

La demanda de Florida a la administración Biden condiciona la financiación del transporte al acuerdo del estado. La misma denuncia no cumplir las disposiciones que el Secretario del Trabajo cree está socavando la negociación colectiva.

El estado de Florida precisó que, «no tiene intención de abolir los derechos de negociación colectiva de los trabajadores del transporte». No obstante, este ultimátum del U.S. Department of Labor (DOL) debería ser declarado como inconstitucional.

