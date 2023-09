NYC acogió a miles de manifestantes climáticos por la «Semana del Clima»

Nueva York, NY.- Unos 15.000 manifestantes arrancaron la «Semana del Clima» llenando las calles de Midtown, Manhattan de NYC antes de la Asamblea General de la ONU de esta semana, exigiendo a la administración Biden y a los líderes mundiales que finalicen el uso de combustibles fósiles.

Estos miles de manifestantes llenaron las calles con desfiles, conciertos y pancartas con mensajes que pedían, «Poner fin al uso de combustibles fósiles». Otros mensajes manifestaban, «Los combustibles fósiles matan» y «Declarar una emergencia climática».

En este sentido, parte de los mensajes para los líderes mundiales era para que salvarán al planeta del uso del petróleo y gas. Extracción y accidentes petroleros que suman al provocamiento del calentamiento global.

Estas protestas se realizaron en el marco de un gran esfuerzo internacional de una semana de duración por la organización, Climate Group. Este grupo no tiene fines de lucro y su propósito es impulsar las acciones contra el cambio climático y frenar el calentamiento global.

