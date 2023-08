Vendido en NC boleto de Mega Millions con premio de $ 2 millones

Charlotte, NC.- Una persona en Carolina del Norte compró un boleto ganador de un premio de Mega Millions de 2 millones de dólares, informó NC Education Lottery.

El boleto ganador pertenece al sorteo del martes 8 de agosto. Acertó los números de las cinco bolas blancas para ganar $1 millón. El premio se duplicó a $ 2 millones cuando llegó el 2X Megaplier.

El boleto de $ 3 provino de Buy & Go en North College Road en Wilmington. Según NC Education Lottery, los ganadores tienen 180 días a partir del sorteo para reclamar sus premios.

3️⃣ #NCLottery players won big in last night's #MegaMillions drawing! A player won $10,000 with a ticket sold at Philomena Inc. on S Church St in #Burlington. Another won $10,000 with a ticket sold at Murphy USA on Lincolnton Hwy in #Cherryville. (1/2) pic.twitter.com/adB9nnVXEt

— NC Education Lottery (@nclottery) August 9, 2023