Un latino gana premio mayor de lotería en NC

Charlotte, NC.- Un latino de Carolina del Norte probó su suerte en la lotería y ganó el premio mayor del juego Cash 5.

José Cerro Ordóñez, residente de Wilmington, no podía creer que había ganado $ 726.439 en el juego del domingo en la noche.

La suerte parece ser algo de familia. El abuelo Ordóñez ganó dos veces la lotería en su país de origen. Ahora su nieto sigue sus pasos.

Ver más: Juego de lotería entrega premio de $ 4 millones

Su madre ha creído durante mucho tiempo que heredó el gen de la suerte de su abuelo. “Siempre me decía que yo también tengo la suerte de mi abuelo”, dijo Ordóñez en un comunicado de NC Education Lottery.

Jose Cerro Ordonez from #Wilmington won a $726,439 #Cash5 jackpot! “I was like, ‘Oh my God, I won,’” he recalled. His lucky ticket was from Online Play. Ordonez plans to pay off his mortgage, set some aside for his daughter, and help his family. #NCLottery https://t.co/mvJesDIsXs pic.twitter.com/TenWByjSr2

— NC Education Lottery (@nclottery) August 8, 2023