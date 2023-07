Mujer de Statesville ganó $ 1 millón con Mega Millions

Charlotte, NC.- Una mujer de Statesville se sorprendió después de darse cuenta que era la ganadora de $ 1 millón del sorteo de Mega Millions.

Lynne Lepley es la afortunada ganadora. Ella compró su boleto de $ 2 a través de Online Play para el sorteo del 21 de julio.

El boleto Quick Pick acertó las cinco bolas blancas para ganar el premio de $ 1 millón.

“¡Es emocionante!”, exclamó la mujer de Statesville, condado Iredell, mientras reclamaba su premio el jueves en la sede de NC Education Lottery en Raleigh.

Lynne Lepley of #Statesville wanted a piece of the #MegaMillions jackpot as it climbed higher last week, and ended up with a $1 million prize! “It’s a thrill!” she exclaimed as she claimed her prize. Her ticket was from Online Play. Congrats! #NCLottery https://t.co/9qHmDq70zd pic.twitter.com/WBEfLT8bxf

— NC Education Lottery (@nclottery) July 27, 2023