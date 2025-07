Alerta por corrientes de resaca en Carolina del Norte

Charlotte, NC.- Las autoridades emitieron una advertencia para los visitantes que planean disfrutar de las playas esta semana. Se esperan corrientes de resaca de moderadas a fuertes a lo largo de la costa, por lo que el llamado es claro: Nadar con precaución.

