Charlotte, NC.- El Concord Police Department está investigando un tiroteo en el Centro Comercial Concord Mills, donde está involucrado un oficial de policía, según expresa el mismo Concord, NC Police.

Asimismo, desde su cuenta en Twitter la policía publicó que, «actualmente estamos investigando a un oficial involucrado en un tiroteo en el centro comercial Concord Mills».

Además, adelantó que, «Se está estableciendo el área de preparación para los medios». Mientras se esperan las declaraciones oficiales, se sabe que el tiroteo ocurrió, aproximadamente a la 1pm de este miércoles, a unas 15 millas al norte de Charlotte, Carolina del Norte.

Por su parte, una usuaria en la red social Twitter, precisó que su hija y nieta se vieron en la obligación de esconderse en un almacén, luego de que cerraran en el Centro Comercial Mills Mail como una medida preventiva.

Media briefing to be held now at the media staging area – Academy Sports & Outdoors (8675 Concord Mills Blvd.)

— Concord, NC Police (@ConcordNCPolice) August 31, 2022