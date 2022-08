Hallada muerta mujer reportada como desaparecida

High Point, NC.- Una mujer que estaba desaparecida desde hace casi una semana en High Point, Carolina del Norte, fue hallada muerta.

El Departamento de Policía de High Point informó que los oficiales respondieron a una llamada el martes al final de la tarde en la cuadra 2300 de Hickswood Road donde localizaron en el bosque el cuerpo de quien sospechan es Heddie Dawkins.

La mujer de 81 años sufría demencia y desde su desaparición el 24 de agosto la comunidad y las fuerzas de seguridad se habían unido en una intensa búsqueda.

On August 30, 2022, officers responded to a call in the 2300 block of Hickswood Road. Officers located a body in the woods. Investigators believe it is the body of

Heddie Dawkins (B/F, 81), who was reported missing on August 24, 2022.

— HighPoint(NC)Police (@HighPointPolice) August 30, 2022